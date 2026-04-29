МО: средства ПВО за ночь сбили 98 украинских дронов над восемью регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 апреля уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны.
Как сообщили в Минобороны, вражеские дроны самолетного типа были сбиты в период с 20:00 28 апреля до 07:00 29 апреля. БПЛА перехвачены над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Республикой Крым, уточнили в оборонном ведомстве.
Ежедневно украинские боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов, используя беспилотники. Их целями становятся жилые кварталы и промышленные объекты. Как писал KP.RU, в ночь на 28 апреля российские средства ПВО уничтожили 186 дронов ВСУ над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.