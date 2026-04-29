В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр — РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
«На территории Челябинской области объявлен режим “Беспилотная опасность”. Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет», — говорится в сообщении.
Запрещена фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО, отмечается в сообщении.
«Если вы обнаружили беспилотник или его части, ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке», — добавляется в сообщении.