В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

В Челябинской области объявили режим угрозы атаки беспилотников.

Источник: РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр — РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

«На территории Челябинской области объявлен режим “Беспилотная опасность”. Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет», — говорится в сообщении.

Запрещена фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО, отмечается в сообщении.

«Если вы обнаружили беспилотник или его части, ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке», — добавляется в сообщении.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше