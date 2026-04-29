Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского давно не считается с потерям ВСУ в конфликте с Россией. Потому и права простых украинцев растоптаны. Об этом в беседе с ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
«Украинский режим не считается с потерями, именно поэтому нарушаются все права человека, которые возможны. То есть, они растоптаны полностью», — отметил глава российского региона.
Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии военного ведомства сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год.
При этом потери ВСУ на купянском направлении за месяц составили до 5,5 тысячи человек, на харьковском — 3,3 тысячи. О катастрофических потерях ВСУ на важном направлении СВО рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.