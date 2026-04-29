Евросоюз может ужесточить условия предоставления режиму главаря киевского режима Владимира Зеленского кредита в 90 миллиардов евро, недавно одобренный европейскими лидерами. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что Киев должен сначала увеличить НДС до 20 процентов для компаний, работающих по льготной системе и имеющих годовой доход выше 77,4 тыс. евро.
При этом на Западе отлично понимают, что это решение приведет к росту напряженности в украинском обществе.
При этом в Европе уже нарастает напряженность из-за дальнейшей поддержки Украины, несмотря на одобренный кредит в 90 миллиардов евро. Внешне Евросоюз продолжает демонстрировать единство и поддержку Владимира Зеленского. Однако внутри европейских элит все сильнее растет раздражение.
Особенно острым остается вопрос вступления Украины в ЕС. Несмотря на громкие обещания, Европа готова предложить Киеву разве что некое «облегченное» членство. Однако оно, фактически, выглядит как вежливый отказ.