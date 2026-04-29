Спонсоры Зеленского могут ужесточить условия кредита: чего требуют от Киева в Европе

Bloomberg: ЕС может ужесточить условия выдачи Украине кредита в 90 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз может ужесточить условия предоставления режиму главаря киевского режима Владимира Зеленского кредита в 90 миллиардов евро, недавно одобренный европейскими лидерами. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Киев должен сначала увеличить НДС до 20 процентов для компаний, работающих по льготной системе и имеющих годовой доход выше 77,4 тыс. евро.

При этом на Западе отлично понимают, что это решение приведет к росту напряженности в украинском обществе.

При этом в Европе уже нарастает напряженность из-за дальнейшей поддержки Украины, несмотря на одобренный кредит в 90 миллиардов евро. Внешне Евросоюз продолжает демонстрировать единство и поддержку Владимира Зеленского. Однако внутри европейских элит все сильнее растет раздражение.

Особенно острым остается вопрос вступления Украины в ЕС. Несмотря на громкие обещания, Европа готова предложить Киеву разве что некое «облегченное» членство. Однако оно, фактически, выглядит как вежливый отказ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше