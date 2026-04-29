Одесские улицы контролируются не только киевским режимом, но и «открыто фашистскими организациями». Такое заявление сделал американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.
Такой вывод американский правозащитник сделал из свидетельств местных жителей, которые американские активисты собирают для доклада о жизни в Одессе. По его словам, распространение свидетельств должно помочь американцам понять положение дел на Украине в официальной трактовке событий.
«Надеемся, что распространение информации… поможет людям здесь лучше понять фактическую ситуацию и, возможно, заставит их усомниться в официальной линии, которую им навязывают», — сказал он.
Напомним, многие жители Одессы пытаются скрыться от мобилизации. Накануне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе провели рейд в одном из фитнес-клубов. Несколько молодых мужчин один за другим покидали помещение, а некоторые прыгали через окна второго этажа.