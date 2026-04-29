Ночь сирен и закрытое небо. Атака БПЛА на Татарстан 29 апреля 2026

Аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска прекратили работу, десятки рейсов задержаны. Как долго продлился кошмар и что будет дальше — в материале «АиФ-Казань».
Тревожная ночь: утренняя система оповещения.
Ночь с 28 на 29 апреля для жителей Татарстана вновь оказалась тревожной. Система оповещения МЧС сработала в 03:08: по всей республике введён режим «Беспилотная опасность». Спустя полтора часа, в 04:42, последовало уточнение: угроза атаки БПЛА объявлена для Нижнекамска, Альметьевска и Елабуги. Жителей трёх городов призвали немедленно спуститься в подвалы или паркинги, держаться подальше от окон и не поддаваться панике.
Одновременно Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 03:51 не работал аэропорт Казани, с 04:05 — Бугульма и нижнекамское «Бегишево». Меры безопасности — стандартные для таких ситуаций.
«Сирены не выли, но сообщения пришли всем».
К счастью, обошлось без включения уличных сирен, но мобильные телефоны татарстанцев разрывались от уведомлений. Власти рекомендовали сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео работы ПВО. В самом МЧС подчеркнули, что система оповещения и экстренные службы работают в штатном режиме.
Отбой угрозы атаки для Нижнекамска, Альметьевска и Елабуги прозвучал в 08:02 — режим действовал чуть более трёх часов. Однако общерегиональная «Беспилотная опасность» сохранялась до 08:30 (уточняется). Аэропорты открылись постепенно, но график рейсов оказался нарушен.
«Самолёты не летают, люди ждут»: как атака парализовала авиасообщение.
В казанском аэропорту задержано около 20 рейсов на вылет и прилёт. Часть из них — международные: рейсы в Стамбул, Анталью, Душанбе, Шарм-эш-Шейх и Хургаду (задержки от 4 до 6 часов). Внутренние направления тоже пострадали: ожидание вылетов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Барнаул составляет от 2 до 5 часов.
В нижнекамском аэропорту Бегишево задержаны рейсы в Москву (Шереметьево) и Санкт-Петербург. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию у авиакомпаний и не приезжать в аэропорт заранее.
«Апрель — месяц дронов»: почему атаки участились.
Это уже третья ночная тревога за апрель. 25 апреля режим беспилотной опасности действовал более восьми часов, тогда угроза касалась тех же городов, а аэропорты закрывались почти на 12 часов. Минобороны отчиталось о 127 сбитых дронах над 14 регионами, один из них — над Татарстаном. Задержки рейсов достигали 16 часов.
21 и 22 апреля атаки также фиксировались — с падением деревьев и обрушением подъездов в соседней Самарской области. Система ПВО, к счастью, пока защищает республику от прямых попаданий. Но напряжение нарастает.
«Что делать, если опять?»: памятка МЧС.
Спасатели вновь напоминают жителям и гостям Татарстана:
При объявлении «Беспилотной опасности» немедленно проследуйте в укрытие (подвал, паркинг, помещение без окон).
Не подходите к окнам, не выходите на балконы и не пользуйтесь лифтами.
Категорически запрещено снимать и выкладывать в интернет фото и видео работы средств ПВО.
При обнаружении подозрительных объектов или БПЛА звоните 112.
Ситуация остаётся на контроле. Аэропорты возобновили работу, но пассажирам задержанных рейсов стоит запастись терпением. Небо над Татарстаном снова открыто. Надолго ли — покажет ближайшая ночь.