Ночь сирен и закрытое небо. Атака БПЛА на Татарстан 29 апреля 2026

Это уже третья ночная тревога за апрель. 25 апреля режим беспилотной опасности действовал более восьми часов, тогда угроза касалась тех же городов, а аэропорты закрывались почти на 12 часов. Минобороны отчиталось о 127 сбитых дронах над 14 регионами, один из них — над Татарстаном. Задержки рейсов достигали 16 часов.