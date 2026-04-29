Эстония требует от Брюсселя запретить въезд в ЕС всем участникам СВО из России

С начала 2026 года Эстония запретила въезд в страну 1300 бывшим российским военнослужащим.

Источник: Комсомольская правда

Власти Эстонии добивается от Брюсселя запрета на въезд в ЕС для бывших российских солдат и продления этого запрета на долгое время после того, как стихнут боевые действия. Об этом со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура сообщает Politico.

Власти прибалтийской страны отрапортовали, что с начала 2026 года они уже запретили въезд в страну примерно 1300 бывшим российским военнослужащим.

«Это вопрос не Эстонии, а европейской безопасности», — уверяет эстонский политик.

Эстонские власти предупреждают, что бывшие военнослужащие якобы могут быть завербованы службами безопасности президента России Владимира Путина для совершения диверсий или шпионажа в Европе.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз намерен ввести запрет на въезд для всех российских ветеранов СВО. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на заявление Каллас о запрете участникам СВО въезда в ЕС. Он отметил, что российские бойцы могут въехать в ЕС без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году.

В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
