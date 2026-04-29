Эстония требует от Брюсселя запретить въезд в ЕС всем участникам СВО из России

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз намерен ввести запрет на въезд для всех российских ветеранов СВО. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на заявление Каллас о запрете участникам СВО въезда в ЕС. Он отметил, что российские бойцы могут въехать в ЕС без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году.