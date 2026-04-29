В Самарской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА 29 апреля

29 апреля в Самарской области отменили угрозу атаки БПЛА, которая действовала в регионе с 03:32. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Объявлен отбой угрозы подлета БПЛА к территории Самарской области», — написал глава региона в 10:03.
Угроза сохранялась более 6 часов. В этот период в регионе действовали ограничения в работе мобильного интернета, которые вводят для повышения безопасности граждан и защиты инфраструктуры. Однако ограничения в самарском аэропорту Курумоч и введенный план «Ковер» продолжают действовать.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.