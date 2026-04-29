В Башкирии рассмотрят новые меры поддержки ветеранов СВО и их близких

Об этом на заседании комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов заявила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Лена Каримова.
В связи с этим сегодня правительством Башкортостана внесён к рассмотрению в первом чтении законопроект о внесении соответствующих изменений в региональный закон об адресной социальной помощи в республике.
Лена Каримова пояснила, что в категорию получателей мер поддержки вошли участники СВО из числа ветеранов боевых действий и уволенные из военной службы, либо те, у кого истёк срок контракта с Минобороны РФ. При этом они должны быть официально признанными безработными или занятыми поисками работы.
«При этом участникам СВО, признанным инвалидами 1 группы или 2 группы, предоставляется право выбора, кому будет оказываться государственная социальная помощь — им самим или их супругам, которые тоже считаются безработными или ищущими работу», — сказала замминистра.
Также в регионе назрел вопрос совершенствования правового регулирования оплаты медработников в сельской местности, рабочих посёлках. В связи с этим сегодня правительством республики внесён к рассмотрению в первом чтении законопроект о внесении изменения в закон «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих посёлках».
Предлагается установить, что выплаты надбавки в размере 25% от оклада медицинским и фармацевтическим работникам, занятым в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках, будет осуществляться за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, а также иных источников финансового обеспечения, предусмотренных законодательством.
