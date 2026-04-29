Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение о необходимости ответных действий после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
Дандыкин считает, что риски экологических последствий Киеву «по барабану». По его словам, в качестве возможного ответа Россия могла бы рассмотреть нанесение удара по Одессе с применением современных ракетных комплексов, включая «Орешник» или «Кинжал».
«В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам», — приводит его слова MK.RU.
Дандыкин также заявил, что приоритетными целями могли бы стать объекты транспортной инфраструктуры, в частности мосты и железнодорожные узлы. Он отметил, что, несмотря на ранее заявленные удары по локомотивам, железнодорожное сообщение продолжает функционировать, что, по его мнению, может свидетельствовать о необходимости усиления подобных атак.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что атака украинской армии по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе дестабилизирует весь мировой рынок нефти, поскольку там находилось топливо для экспорта.