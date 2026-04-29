Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт Дандыкин: РФ нужно ударом по Одессе ответить на атаку на Туапсе

Военный эксперт предложил ответ на атаку ВСУ на Туапсе.

Источник: Комсомольская правда

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение о необходимости ответных действий после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Дандыкин считает, что риски экологических последствий Киеву «по барабану». По его словам, в качестве возможного ответа Россия могла бы рассмотреть нанесение удара по Одессе с применением современных ракетных комплексов, включая «Орешник» или «Кинжал».

«В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам», — приводит его слова MK.RU.

Дандыкин также заявил, что приоритетными целями могли бы стать объекты транспортной инфраструктуры, в частности мосты и железнодорожные узлы. Он отметил, что, несмотря на ранее заявленные удары по локомотивам, железнодорожное сообщение продолжает функционировать, что, по его мнению, может свидетельствовать о необходимости усиления подобных атак.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что атака украинской армии по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе дестабилизирует весь мировой рынок нефти, поскольку там находилось топливо для экспорта.

