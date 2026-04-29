В Прикамье похоронят погибшего на СВО Алексея Нестерова из Еловского округа

Прощание с военнослужащим проведут в селе Брюхово.

Источник: Комсомольская правда

В селе Брюхово Еловского округа 30 апреля пройдет церемония прощания с погибшим на СВО военнослужащим. Нестеров Алексей Петрович погиб на предовой при исполнении воинского долга.

Алексей Нестеров родился 17 февраля 1981 года в селе Брюхово. После окончания сельской средней школы поступил в Еловское ПТУ-76, где получил специальность автомеханика. Отслужив срочную службу, вернулся домой, работал строителем в Осе.

В марте 2025 года Алексей Петрович заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Проходил службу гранатометчиком стрелкового батальона. Погиб в бою 10 мая 2025 года.

Церемония прощания состоится с 11:30 в сельском Доме досуга. Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования родителям Татьяне Ивановне и Петру Дмитриевичу, сестре Валентине и брату Дмитрию, всем родным и близким погибшего защитника Отечества.