В Башкирии сняли режим беспилотной опасности и открыли аэропорт. Режим длился 5,5 часов, о его остановке заявили в 12:10 часов по местному времени.
Отметим, что режим вводился не безосновательно. В Оренбуржье ПВО сбила четыре дрона при атаке на промышленные предприятия.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что жертв и пострадавших нет, однако возможность повторных атак сохраняется. В Курганской, Свердловской и Оренбургской областях был введен режим Госкомитет РБ по ЧС.
Атака беспилотника на промышленное производство также зафиксирована в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Из-за такой массированной атаки на Поволжье и Урал Росавиация с 4 утра закрывала поэтапно аэропорты Ульяновска, Самары, Чебоксар, Ижевска, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Оренбурга, Орска, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга и Перми.