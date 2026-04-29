В Башкирии сняли режим беспилотной опасности и открыли аэропорт

Режим длился 5,5 часов, о его остановке заявили в 12:10 часов по местному времени.

Отметим, что режим вводился не безосновательно. В Оренбуржье ПВО сбила четыре дрона при атаке на промышленные предприятия.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что жертв и пострадавших нет, однако возможность повторных атак сохраняется. В Курганской, Свердловской и Оренбургской областях был введен режим Госкомитет РБ по ЧС.

Атака беспилотника на промышленное производство также зафиксирована в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Из-за такой массированной атаки на Поволжье и Урал Росавиация с 4 утра закрывала поэтапно аэропорты Ульяновска, Самары, Чебоксар, Ижевска, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Оренбурга, Орска, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга и Перми.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше