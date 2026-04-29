ВС России освободили Новодмитровку в ДНР и Новодмитровку в Сумской области

Российские военнослужащие освободили Новодмитровку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новодмитровку в Сумской области. Об этом 29 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка Сумской области», — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шести бригад территориальной обороны. По данным ведомства, удары наносились в районах населенных пунктов Бачевск, Червоное, Толстодубово, Мирлоги, Новая Сечь, Храповщина и Мироновка Сумской области.

«Подразделения “Южной” группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новодмитровка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

В ходе наступательных действий российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ. Боестолкновения происходили в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Славянск, Краматорск и Рай-Александровка ДНР.

Противник также потерял на данном направлении свыше 170 боевиков. Кроме того, российскими войсками были уничтожены три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии.