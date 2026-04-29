Военкор показал захваченный под Гришино пункт управления БПЛА ВСУ. Видео

В районе населенного пункта Гришино штурмовики алейского гвардейского мотострелкового соединения обнаружили и захватили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
Внутри блиндажа, оборудованного для работы операторов ударных FPV-дронов, военнослужащие обнаружили системы спутниковой связи, ноутбуки, мониторы, радиостанции и другую специальную технику. Все захваченное оборудование уже передано специалистам войск беспилотных систем группировки «Центр» для детального изучения.
ВСУ пытались отбить позицию с помощью дронов, однако российские бойцы без потерь вышли из-под огня. Как отмечает военкор, уничтожение каждого такого узла связи позволяет существенно обезопасить работу пехоты на передовой.
В настоящее время в районе Гришино продолжаются ожесточенные бои. По информации Поддубного, на территории Днепропетровской области украинские формирования концентрируют значительное количество операторов беспилотников. Противник активно использует широкую номенклатуру БПЛА и наземных роботов для выполнения большинства боевых и логистических задач.