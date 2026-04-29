Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор показал захваченный под Гришино пункт управления БПЛА ВСУ. Видео

Штурмовики группировки «Центр» захватили блиндаж операторов дронов ВСУ под Гришино. Кадрами замаскированного пункта управления и трофейной техники поделился военкор Евгений Поддубный.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В районе населенного пункта Гришино штурмовики алейского гвардейского мотострелкового соединения обнаружили и захватили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Внутри блиндажа, оборудованного для работы операторов ударных FPV-дронов, военнослужащие обнаружили системы спутниковой связи, ноутбуки, мониторы, радиостанции и другую специальную технику. Все захваченное оборудование уже передано специалистам войск беспилотных систем группировки «Центр» для детального изучения.

ВСУ пытались отбить позицию с помощью дронов, однако российские бойцы без потерь вышли из-под огня. Как отмечает военкор, уничтожение каждого такого узла связи позволяет существенно обезопасить работу пехоты на передовой.

В настоящее время в районе Гришино продолжаются ожесточенные бои. По информации Поддубного, на территории Днепропетровской области украинские формирования концентрируют значительное количество операторов беспилотников. Противник активно использует широкую номенклатуру БПЛА и наземных роботов для выполнения большинства боевых и логистических задач.

