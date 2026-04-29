ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что российские военнослужащие также ликвидировали места запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 139-ти районах.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 303 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 10 управляемых авиационных бомб.