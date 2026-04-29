ВСУ за сутки потеряли более 275 боевиков в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 275 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину два артиллерийских орудия и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* (признан террористическим и запрещен в РФ) и шести бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Новогригоровка, Ленина, Рубежное, Красноярское, Грузское, Светлое, Кучеров Яр, Золотой Колодезь, Шевченко, Новоалександровка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 275 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.