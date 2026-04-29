ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка и Пристен в Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
«Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.