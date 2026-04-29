Главное из брифинга Минобороны 29 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили два населенных пункта
Российские войска установили контроль над населенными пунктами:
- Новодмитровка Сумской области;
- Новодмитровка в ДНР.
Группировка «Север» наступает в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали десять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Пристен Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 170 боевиков, 17 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвинулись вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 170 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, орудия полевой артиллерии, 11 автомобилей, станции РЭБ, склада боеприпасов и пяти складов материальных средств и горючего.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 275 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 15 бригад, штурмовой полк и батальон беспилотных систем ВСУ в районах 12 населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны: свыше 275 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское Днепропетровской области, Новоселовка, Ровное, Барвиновка, Любицкое и Воздвижевка Запорожской области.
Противник потерял свыше 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и склад материальных средств.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс “Бук-М1”, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- десять управляемых авиабомб;
- 303 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.