Главное из брифинга Минобороны 29 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 29 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта

Российские войска установили контроль над населенными пунктами:

  • Новодмитровка Сумской области;
  • Новодмитровка в ДНР.

Группировка «Север» наступает в Сумской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали десять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов материальных средств.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Пристен Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 170 боевиков, 17 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» продвинулись вперед в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 170 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, орудия полевой артиллерии, 11 автомобилей, станции РЭБ, склада боеприпасов и пяти складов материальных средств и горючего.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 275 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 15 бригад, штурмовой полк и батальон беспилотных систем ВСУ в районах 12 населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны: свыше 275 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское Днепропетровской области, Новоселовка, Ровное, Барвиновка, Любицкое и Воздвижевка Запорожской области.

Противник потерял свыше 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и склад материальных средств.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.

«Уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс “Бук-М1”, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • десять управляемых авиабомб;
  • 303 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше