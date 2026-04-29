Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Ильиновки в ДНР

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Ильиновки в Донецкой Народной Республике, соответствующие телеграммы опубликованы в канале ведомства в Max.

Источник: © РИА Новости

В Минобороны РФ во вторник сообщили, что подразделения российской группировки войск «Южная» освободили населенный пункт Ильиновка в ДНР.

«Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенного пункта Ильиновка в ДНР», — говорится в сообщении.

Поздравление направлено командованию и личному составу 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка.

«Верные Отечеству воины полка по первому зову встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции. Мужество и отвага личного состава позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск, приближая день нашей общей победы над неонацизмом», — говорится в телеграмме.

Также глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 77-го отдельного мотострелкового полка.

«Воины-мотострелки в боях за свободу и независимость Донбасса неоднократно доказали, что являются достойными продолжателями традиций предков, защитивших мир от фашизма. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — сказано в поздравительной телеграмме.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм личного состава обеспечат безопасность рубежей нашего государства.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
