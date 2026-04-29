Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России перестроили логистику на Добропольском направлении

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Группы такелажников войск «Центр», перестроив логистику, продолжают снабжать наступающих на добропольском направлении штурмовиков, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Группы снабжения 177-го полка морской пехоты группировки “Центр” продолжают снабжать наступающие штурмовые подразделения. Добропольское направление. Из-за активности вражеских FPV-дронов логистику пришлось перестроить», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».

По данным ведомства, теперь маршрут делится на несколько этапов: грузы везут на автомобильной технике повышенной проходимости, затем на мотоциклах, а после вплотную к позициям доставляют пешком или коптерами.

На приведенных Минобороны кадрах специалист по перемещению и установке военной техники и оборудования Антон Никулин рассказал, как ему удалось отбиться от семи вражеских дронов во время выполнения задачи.

«Противник устроил массовый налет: в первый раз — три, потом сразу четыре налетело. Все уничтожил с одного оружия», — заявил военный.