ВС России перестроили логистику на Добропольском направлении

«Группы снабжения 177-го полка морской пехоты группировки “Центр” продолжают снабжать наступающие штурмовые подразделения. Добропольское направление. Из-за активности вражеских FPV-дронов логистику пришлось перестроить», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».
По данным ведомства, теперь маршрут делится на несколько этапов: грузы везут на автомобильной технике повышенной проходимости, затем на мотоциклах, а после вплотную к позициям доставляют пешком или коптерами.
На приведенных Минобороны кадрах специалист по перемещению и установке военной техники и оборудования Антон Никулин рассказал, как ему удалось отбиться от семи вражеских дронов во время выполнения задачи.
«Противник устроил массовый налет: в первый раз — три, потом сразу четыре налетело. Все уничтожил с одного оружия», — заявил военный.