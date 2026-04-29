В Госдуме раскрыли, как остановить атаки дронов на Россию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выступил с жестким заявлением. Он считает, что украинскую беспилотную индустрию необходимо ликвидировать. Свою позицию парламентарий раскрыл в беседе с NEWS.ru.

Источник: РИА "Новости"

По мнению Журавлева, остановить атаки на российские города можно, перекрыв каналы поставок комплектующих для дронов ВСУ.

«Если мы хотим, чтобы беспилотники ВСУ не устраивали апокалипсис в российских городах, нам нужно уничтожить всю индустрию БПЛА, которая при киевском режиме неожиданно разрослась», — заявил собеседник NEWS.ru.

Парламентарий добавил, что само понятие «украинский дрон» — фейк, так как Украина самостоятельно не выпускает беспилотные летательные аппараты. На предприятиях украинцы могут только печатать детали на 3D-принтерах и вести их сборку, но при этом используют западные технологии. Журавлев уточнил, что основные узлы для выпуска БПЛА доставляют из Европы, и прекращение поставок оставит ВСУ без дронов — соответственно, и атаки по России прекратятся.

Депутат предлагает нанести удары по транспортной инфраструктуре, через которую в страну поступают компоненты для БПЛА. Он уверен: достаточно двух десятков точных попаданий, чтобы навсегда закрыть вопрос с украинскими дронами.

В ночь на 29 апреля российские ПВО ликвидировали и нейтрализовали 98 украинских беспилотников над восемью регионами.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше