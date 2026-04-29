В Госдуме раскрыли, как остановить атаки дронов на Россию

По мнению Журавлева, остановить атаки на российские города можно, перекрыв каналы поставок комплектующих для дронов ВСУ.
Парламентарий добавил, что само понятие «украинский дрон» — фейк, так как Украина самостоятельно не выпускает беспилотные летательные аппараты. На предприятиях украинцы могут только печатать детали на 3D-принтерах и вести их сборку, но при этом используют западные технологии. Журавлев уточнил, что основные узлы для выпуска БПЛА доставляют из Европы, и прекращение поставок оставит ВСУ без дронов — соответственно, и атаки по России прекратятся.
Депутат предлагает нанести удары по транспортной инфраструктуре, через которую в страну поступают компоненты для БПЛА. Он уверен: достаточно двух десятков точных попаданий, чтобы навсегда закрыть вопрос с украинскими дронами.
В ночь на 29 апреля российские ПВО ликвидировали и нейтрализовали 98 украинских беспилотников над восемью регионами.