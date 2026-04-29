В МЧС разъяснили жителям Самарской области, где укрываться при атаке БПЛА

Если сигнал тревоги прозвучал, когда человек находится в здании, необходимо как можно быстрее спуститься на нижние уровни — в подвал, цокольный этаж или на подземную парковку. Спасатели особо подчеркивают: пользоваться лифтом в такой ситуации запрещено. Тем, кто остается в квартире, следует отойти от окон и переместиться в помещение с капитальными стенами. В качестве временного укрытия может подойти ванная комната. Там рекомендуется сесть на пол у несущей стены и прикрыть голову.