Львова-Белова сообщила представителю ООН о зверствах Киева против детей России

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова передала данные представителю ООН о зверствах Украины, которые та совершала в отношении российских детей. Об этом она написала на канале в Макс.
Встреча прошла со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессой Фрезье. Львова-Белова перечислила конкретные виды преступлений, зафиксированных Москвой со стороны Киева.
«Рассказала о преступлениях Украины. Среди них: убийства несовершеннолетних, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность», — написала омбудсмен.
Помимо этого, она указала на разрушение гражданской инфраструктуры — жилых домов, школ и медорганизаций. По ее словам, объекты уничтожались как частично, так и полностью.
Отдельно на встрече обсуждалась тема воссоединения семей. Родственники встречались в России, на Украине и в третьих странах. Львова-Белова отметила вклад ряда международных посредников в решение этого вопроса. В числе тех, кто содействует процессу, она назвала первую леди США Меланию Трамп, Международный Комитет Красного Креста, Святой Престол и Государство Катар.
