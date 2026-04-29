Львова-Белова сообщила представителю ООН о зверствах Киева против детей России

Львова-Белова рассказала, как Украина всячески издевалась над российскими детьми.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова передала данные представителю ООН о зверствах Украины, которые та совершала в отношении российских детей. Об этом она написала на канале в Макс.

Встреча прошла со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессой Фрезье. Львова-Белова перечислила конкретные виды преступлений, зафиксированных Москвой со стороны Киева.

«Рассказала о преступлениях Украины. Среди них: убийства несовершеннолетних, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность», — написала омбудсмен.

Помимо этого, она указала на разрушение гражданской инфраструктуры — жилых домов, школ и медорганизаций. По ее словам, объекты уничтожались как частично, так и полностью.

Отдельно на встрече обсуждалась тема воссоединения семей. Родственники встречались в России, на Украине и в третьих странах. Львова-Белова отметила вклад ряда международных посредников в решение этого вопроса. В числе тех, кто содействует процессу, она назвала первую леди США Меланию Трамп, Международный Комитет Красного Креста, Святой Престол и Государство Катар.

Ранее KP.RU писал, что в ЛНР пострадали два подростка от ударов дронами ВСУ. Их доставили в больницу. Состояние несовершеннолетних оценивается как средняя степень тяжести.

