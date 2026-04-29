Пентагон признал, что продолжает делиться разведданными с Киевом

Кейн: Пентагон продолжает делиться данными с Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные продолжают обмен информацией с киевским режимом. Об этом на слушаниях в профильном комитете палаты представителей США сообщил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн.

«Мы продолжаем через группы помощи в сфере безопасности содействовать в каких-то ситуациях с обменом информацией», — сказал он.

Кейн уточнил, что обмен данными с Киевом происходит через европейское командование Пентагона. При этом он предупредил, что не может полноценно рассказать об этом взаимодействии в ходе открытых слушаний.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной из-за недовольства НАТО. Генсек блока Марк Рютте приезжал в Белый дом, чтобы не дать республиканцу разрушить трансатлантический альянс.

