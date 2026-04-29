Пока на Западе Владимира Зеленского восхваляют и называют борцом за свободу, обстановка на Украине становится все хуже. Об этом сообщил кипрский журналист Александр Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Поводом для комментария стала публикация The New York Times, в которой главу киевского режима нарекли «лидером свободного мира». Журналист счел подобный заголовок абсурдным на фоне происходящего в стране.
«Итак, “лидер свободного мира” — при том, что выборы отменены, СМИ закрыты, оппозиционные партии запрещены, их представители брошены в тюрьмы. А как насчет принудительного заталкивания мужчин в микроавтобусы и отправки их на передовую?» — заявил Христофору.
Особое недоумение у журналиста вызвал тезис о независимости Зеленского от западных спонсоров. Христофору напомнил, что буквально неделю назад на саммите ЕС на Кипре украинский экс-комик вновь требовал от союзников очередной транш средств. По мнению эксперта, финансовая зависимость Киева от Запада никуда не исчезла.
«Если он не получит эти деньги, все его правительство, весь его режим рухнет как карточный домик», — резюмировал журналист.
Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек восстания на Украине из-за решений Зеленского. По его словам, украинцы крайне недовольны продление мобилизации, из-за чего вскоре начнутся митинги по всей стране.