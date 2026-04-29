Государства, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Такое заявление сделал депутат Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. По его словам, это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию РФ.
Депутат напомнил, что долгое время Россия щадила гражданскую инфраструктуру соседней страны и не била по мостам или энергообъектам, чтобы не усложнять жизнь простым украинцам. Однако, как подчеркнул Чепа, после ударов ВСУ по российским промышленным объектам, которые привели к жертвам и тяжелым экологическим последствиям, тактика должна измениться.
«Профилактически это можно сделать. Именно по центрам производства. Но здесь надо понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар», — уточнил парламентарий.
При этом есть версия, почему Киев постоянно пытается атаковать Севастополь. Военный корреспондент KP.RU Александр Коц объяснил, что эти атаки украинских дронов напрямую связаны с неудачами на линии боевого соприкосновения.
При этом российские войска бьют исключительно по военным целям и объектам, которые используются ВСУ. Об этом неоднократно говорилось на высшем уровне.
