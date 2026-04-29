Трамп сказал Путину, что сделка по разрешению кризиса на Украине близка

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося телефонного разговора высказали свои оценки поведению киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, который затягивает конфликт на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали по сути схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта», — отметил он.
Ушаков добавил, что американский президент верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка.
Владимир Путин провел с американским лидером продолжительную беседу по телефону в среду, 29 апреля. Разговор двух политиков занял более полутора часов.
