Путин поблагодарил Меланью Трамп в разговоре с ее мужем: что сказал президент

Российский президент Владимир Путин передал первой леди США Мелании Трамп поздравления с днем рождения в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Путин высоко оценил личный вклад Мелании в воссоединение российских и украинских детей с семьями. Политик искренне поблагодарил первую леди США за помощь в столь важной работе.
«Наш президент оценил личные усилия супруги президента США Меланьи Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями и попросил президента США передать Меланье Трамп самые наилучшие пожелания», — поделился подробностями разговора Ушаков.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова также называла первую леди США в числе тех, кто содействует процессу воссоединения семей, разлученных из-за конфликта на Украине.