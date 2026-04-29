Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил Меланью Трамп в разговоре с ее мужем: что сказал президент

Путин через Трампа передал Меланье поздравление с днем рождения и поблагодарил.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин передал первой леди США Мелании Трамп поздравления с днем рождения в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин высоко оценил личный вклад Мелании в воссоединение российских и украинских детей с семьями. Политик искренне поблагодарил первую леди США за помощь в столь важной работе.

«Наш президент оценил личные усилия супруги президента США Меланьи Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями и попросил президента США передать Меланье Трамп самые наилучшие пожелания», — поделился подробностями разговора Ушаков.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова также называла первую леди США в числе тех, кто содействует процессу воссоединения семей, разлученных из-за конфликта на Украине.

Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее.
