«Немедленно отстранить»: Рустема Умерова на Украине может ждать судьба беглого Миндича

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины выступил с требованием отстранить Рустема Умерова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Кроме того, совет предложил частично национализировать компанию FirePoint, производящую дальнобойные ударные дроны.
Совет утверждает, что если будет доказана связь FirePoint с беглым олигархом Тимуром Миндичем, находящимся под санкциями на Украине, компания лишится возможности поставлять свою продукцию Вооружённым силам Украины.
«Немедленно отстранить Рустема Умерова от должности Секретаря СНБО… инициировать процесс частичной национализации компании Fire Point у украинских резидентов, что позволит, при выполнении некоторых условий, продолжить бесперебойную поставку продукции на фронт», — заявили в пресс-службе совета.
Напомним, ранее на Украине стало известно, что Тимур Миндич, бизнесмен и соратник Зеленского, фигурирующий в скандале о коррупции, обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим тогда пост главы Минобороны Украины, а ныне занимающим должность секретаря СНБО, многомиллионные контракты в оборонной сфере. В частности, обсуждались контракты компании FirePoint, бенефициаром которой, возможно, является Миндич.