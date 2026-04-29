Власти Германии приняли решение безвозмездно передать Украине электростанцию, которая раньше получала газ непосредственно из «Северного потока». Объект находится на севере ФРГ в общине Лубмин. Об этом сообщает немецкая газета Nordkurier.
По данным издания, местные власти хотят организовать транспортировку демонтированной станции через порт Лубмина как можно скрытнее, чтобы избежать лишнего внимания общественности.
Бургомистр общины Аксель Фогт в письме, попавшем в распоряжение журналистов, объяснил это тем, что передача оборудования Украине может быть «использована в политических целях». Чиновник отметил, что украинскую сторону подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков», поэтому шумиха вокруг подарка никому не нужна.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия продолжает всячески тормозить расследование атак на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.