Соединенные Штаты заявили о готовности направить 100 миллионов долларов на помощь Украине в обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС. Американские власти опасаются, что сейчас существует реальная угроза ядерной утечки. Об этом сообщил государственный департамент США.
В Госдепе уточнили, что средства пойдут по линии «Большой семерки» (G7) на изоляцию расщепляющихся материалов на станции. Американские дипломаты пояснили, что эти деньги предназначены для согласованных усилий всех стран-партнеров. Всего, по оценкам специалистов, на ремонт саркофага необходимо собрать 500 миллионов долларов.
Представители США уже призвали европейских союзников последовать их примеру и тоже взять на себя финансовые обязательства. В Вашингтоне надеются, что партнеры откликнутся на просьбу о помощи.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев при поддержке западных кураторов пытается использовать чернобыльскую тему как инструмент ядерного шантажа. Дипломат подчеркнула, что украинские власти не беспокоит смертельная опасность подобных игр.
Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.