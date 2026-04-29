Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы по телефону сошлись во мнениях о поведении Владимира Зеленского в разрешении украинского кризиса. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, ведет линию на затягивание конфликта», — отметил он.
Он уточнил, что стремление главы киевского режима к эскалации связано с поддержкой Европы, которая всячески поддерживает агрессивную политику Украины.
Ранее Владимир Путин высказался о предстоящих парламентских выборах на Донбассе. По его словам, украинская сторона обязательно попытается сорвать мероприятия. Ведь Киев до сих пор не может провести голосование у себя, от того и хочет помешать в этом России.
Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.