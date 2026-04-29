Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признал поражение Украины на поле боя

Трамп заявил, что Украине не удалось достичь своих целей в ходе конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане. По его словам, киевскому режиму не удалось добиться своих целей на поле боя. Такое мнение он выразил после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп также отметил, что решение украинского кризиса удастся найти «сравнительно скоро». Он подчеркнул, что активная фаза противостояния не может длиться вечно. Политик уверен, что дипломатия в ближайшее время возьмет верх над боевыми действиями.

Лидер США назвал очень хорошим свой разговор с Путиным. Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован. Трамп также отметил конструктивный настрой российского коллеги в вопросах переговоров.

Напомним, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели продолжительную беседу по телефону. Разговор двух политиков занял более полутора часов. Главы государств обсудили текущую ситуацию и возможные шаги по деэскалации.

Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.

