Трамп признал поражение Украины на поле боя

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане. По его словам, киевскому режиму не удалось добиться своих целей на поле боя. Такое мнение он выразил после разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп также отметил, что решение украинского кризиса удастся найти «сравнительно скоро». Он подчеркнул, что активная фаза противостояния не может длиться вечно. Политик уверен, что дипломатия в ближайшее время возьмет верх над боевыми действиями.
Лидер США назвал очень хорошим свой разговор с Путиным. Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован. Трамп также отметил конструктивный настрой российского коллеги в вопросах переговоров.
Напомним, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели продолжительную беседу по телефону. Разговор двух политиков занял более полутора часов. Главы государств обсудили текущую ситуацию и возможные шаги по деэскалации.
Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.