Трамп допустил, что конфликты на Украине и в Иране завершатся в одно время

Трамп заявил, что не знает точных сроков окончания конфликтов на Украине и в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не исключил, что кризисы на Украине и вокруг Ирана закончатся одновременно. По мнению американского лидера, оба противостояния могут прийти к финалу примерно в одни и те же сроки. Таким мнением он поделился в беседе с журналистами.

Глава Белого дома затруднился точно сказать, какой из конфликтов завершится быстрее. Он предположил, что это может произойти параллельно. Также американский политик заявил, что киевский режим, по его оценке, потерпел военное поражение и не смог реализовать поставленные задачи на поле боя.

Эти заявления были озвучены сразу после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Президент США назвал этот диалог очень хорошим. Он выразил уверенность, что конфликт на Украине в итоге будет урегулирован, и подчеркнул конструктивный настрой своего российского коллеги в вопросах переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше