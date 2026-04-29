Трамп допустил, что конфликты на Украине и в Иране завершатся в одно время

Глава Белого дома затруднился точно сказать, какой из конфликтов завершится быстрее. Он предположил, что это может произойти параллельно. Также американский политик заявил, что киевский режим, по его оценке, потерпел военное поражение и не смог реализовать поставленные задачи на поле боя.
Эти заявления были озвучены сразу после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Президент США назвал этот диалог очень хорошим. Он выразил уверенность, что конфликт на Украине в итоге будет урегулирован, и подчеркнул конструктивный настрой своего российского коллеги в вопросах переговоров.