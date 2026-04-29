Путин отметил роль всех чеченцев в спецоперации: «Борются за Россию»

Российский президент Владимир Путин выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову и всему чеченскому народу за помощь в спецоперации.
«Ребята сражаются мужественно, героически, и они настоящие войны, мы это знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно», — сказал российский глава в рамках встречи с Кадыровым в Кремле.
Президент России отметил, что в специальной военной операции участвует 71 тыс. чеченцев.
Ранее секретарь совета безопасности Чечни и сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров был награжден золотой медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за вклад в охрану и обеспечение безопасности Запорожской АЭС во время специальной военной операции.
Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в свою очередь уточнил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около 2 млн военнослужащих.