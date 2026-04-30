Губернатор Липецкой области Артамонов предупредил о воздушной опасности

Губернатор Липецкой области объявил о введении режима воздушной опасности на территории региона.

Источник: Комсомольская правда

В Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области», — написал глава региона в МАКСЕ.

Около 20:00 по мск Артамонов объявил о введении режима воздушной опасности на территории региона.

Ранее из-за атаки дрона ВСУ в Екатеринбурге пострадал жилой многоквартирный дом. Были повреждены 44 квартиры с 27-го по 31-й этажи. Тогда специалисты эвакуировали 50 человек.

Позднее следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт» после удара беспилотника ВСУ по жилой высотке в Екатеринбурге.

По сообщению губернатора Евгения Солнцева, украинские дроны пытались атаковать промпредприятия в Оренбургской области. До этого в Орске начал действовать режим опасности атаки БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
