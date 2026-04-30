Беспилотная опасность объявлена в Челябинской области утром 30 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом информирует региональное правительство.
Возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету, говорится в оповещении.
«Если Вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом. В квартире нужно найти место без окон между несущих стен, например, зайти в ванную комнату, и сесть на пол. На улице нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в инструкции.
«Если Вы перемещаетесь на транспорте, его нужно покинуть и найти укрытие», — добавляют специалисты.
После атаки при обнаружении БПЛА или его частей их нельзя трогать. Нужно немедленно покинуть место обнаружения и сообщить в службу спасения.
«Категорически нельзя снимать на видео работу систем ПВО, места их расположения, моменты запуска, пролеты ракет и результаты поражения целей. Не публикуйте такие материалы в соцсетях, чатах и мессенджерах. Такие записи могут помочь противнику скорректировать атаки и нанести новый удар», — напомнили власти.