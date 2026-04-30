САУ «Мста-С» уничтожили минометные позиции ВСУ в Запорожской области

«Разведывательный расчет БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил работу минометных расчетов украинских формирований в Запорожской области. Вражеская артиллерия вела огонь по нашим передовым рубежам из укрытий. После проведения доразведки с воздуха, координаты целей были переданы артиллеристам для ведения контрбатарейной борьбы. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок “Мста-С” нанесли точные удары по выявленным огневым точкам», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что после уничтожения минометов противника артиллеристы перенесли огонь на укрытия пехоты ВСУ. В результате огневого поражения минометные орудия вместе с их расчетами, а также опорные пункты и находившаяся в них живая сила ВСУ уничтожены.