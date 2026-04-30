ВСУ потеряли 25 блиндажей с военными из-за действий группировки «Юг»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ из-за действий Южной группировки войск за сутки составили 25 блиндажей с личным составом, терминал спутниковой связи Starlink и 14 беспилотников. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 12 антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 2 пункта управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 14 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.