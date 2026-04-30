РСЗО «Ураган» уничтожили позиции и резервы ВСУ в Запорожской области

«При патрулировании воздушного пространства разведывательный расчет БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил позиции и узлы сосредоточения резервов украинских формирований в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области. Противник предпринял попытку накопления сил для усиления своих передовых рубежей», — информировали в ведомстве.
Координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии. Расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли огневой удар по скоплениям противника. Контроль поражения и корректировка велись расчетами разведывательных дронов в режиме реального времени с использование средств связи и управления отечественного производства. Отмечается, что фортификационные сооружения, пункты дислокации, а также живая сила и военная техника ВСУ были уничтожены.