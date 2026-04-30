Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РСЗО «Ураган» уничтожили позиции и резервы ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили позиции и узлы сосредоточения резервов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При патрулировании воздушного пространства разведывательный расчет БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил позиции и узлы сосредоточения резервов украинских формирований в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области. Противник предпринял попытку накопления сил для усиления своих передовых рубежей», — информировали в ведомстве.

Координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии. Расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли огневой удар по скоплениям противника. Контроль поражения и корректировка велись расчетами разведывательных дронов в режиме реального времени с использование средств связи и управления отечественного производства. Отмечается, что фортификационные сооружения, пункты дислокации, а также живая сила и военная техника ВСУ были уничтожены.

