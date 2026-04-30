Коллективный Запад надеется на поражение России в конфликте с Украиной, однако ежедневно сам проигрывает в этом конфликте. Так происходит историческое унижение Североатлантического альянса. Об этом в интервью РИА Новости заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Запад ежедневно терпит поражение на Украине. Чем дольше продолжается конфликт, тем слабее становится Европа. Это историческое унижение НАТО, которое считало, что может расширяться на Украине без последствий», — отметил он.
При этом Мема не сомневается, что Россия достигнет всех своих целей в специальной военной операции. По его словам, западные элиты рассчитывают на стратегическое поражение России, но этого не будет.
Ранее Мема предупредил, что решение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза (ЕС) грозит серьезными последствиями, если Москва на него ответит.
Армандо Мема раскритиковал решение Финляндии о вступлении в Североатлантический альянс, назвав этот шаг «катастрофической ошибкой».