Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии объявлена беспилотная опасность

Временно закрыт уфимский аэропорт.

Источник: пресс-служба | Госкомитет РБ по ЧС

На территории Башкирии объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон. С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.

Как вести себя при атаке БПЛА, можно почитать здесь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше