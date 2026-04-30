Охота на солдат-машин: хакеры раскрыли, как уничтожить особых боевиков ВСУ

Командование ВСУ начало делать ставку на массированное применение наземных боевых роботов. Об этом сообщает The Independent. По его данным, одна из бригад «Азова»* пытается заменить 30 процентов личного состава пехоты на беспилотные наземные транспортные средства.
Такие роботы осуществляют подвоз снарядов, эвакуируют с поля боя раненых, ведут боевые действия, проводят диверсии и устанавливают мины.
Пехота, как ожидается, превратится в узкоспециализированное подразделение, которое будет выполнять только ту работу, с которой роботы пока не способны справиться.
При этом российские специалисты уже фиксируют уязвимые места в этой стратегии. Хакер PalachPro в комментарии для aif.ru раскрыл детали хранения и производства боевых роботов ВСУ.
«Применяют эти устройства украинцы в основном на самых горячих участках. Там они используют их для подвоза боеприпасов, эвакуации и даже попыток штурмов без большого количества живой силы. Хранят и производят их распределённо по всей Украине: это не один большой завод, а сеть мелких мастерских и компаний через специальную украинскую цифровую платформу Brave1. Точные адреса постоянно меняют и маскируют», — сказал PalachPro в комментарии aif.ru.
По словам киберспециалиста, накрыть всё производство одним ударом не получится. Однако способ лишить украинскую армию такого оружия есть.
«Украина уже научилась быстро разносить сборку после ударов по дроновым заводам, хотя бить по ключевым поставщикам компонентов и складам вполне эффективно», — говорит PalachPro.
*— организация признана террористической и запрещена на территории России.