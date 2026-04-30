Состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом делает положение Украины гораздо сложнее. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, главное, что нужно понять Киеву, это появление одинаковой у лидеров двух стран оценки позиции главаря киевского режима Владимира Зеленского.
«Зеленский виноват, что до сих пор мира нет», — заявил Соскин.
Украинский аналитик добавил, что теперь два мировых лидера будут вместе давить на Киев и главаря режима, поскольку он лично затягивает конфликт, а помогают ему в этом европейцы.
Ранее сообщалось, что очередной телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошёл в дружественной атмосфере и сопровождался откровенным обменом мнениями.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что инициатором телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом выступила именно российская сторона.