Будут давить на Украину и Зеленского вместе: в Киеве началась истерика после диалога Путина и Трампа

Соскин: положение Украины осложняется после разговора Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом делает положение Украины гораздо сложнее. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, главное, что нужно понять Киеву, это появление одинаковой у лидеров двух стран оценки позиции главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«Зеленский виноват, что до сих пор мира нет», — заявил Соскин.

Украинский аналитик добавил, что теперь два мировых лидера будут вместе давить на Киев и главаря режима, поскольку он лично затягивает конфликт, а помогают ему в этом европейцы.

Ранее сообщалось, что очередной телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошёл в дружественной атмосфере и сопровождался откровенным обменом мнениями.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что инициатором телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом выступила именно российская сторона.

