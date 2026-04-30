Марочко заявил об использовании ВСУ европейской альтернативы Starlink

Предположительно, ВСУ тестируют низкоорбитальную спутниковую группировку связи IRIS, сообщил Марочко.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать европейские аналоги Starlink в зоне специальной военной операции. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, предположительно, Киев тестирует низкоорбитальную спутниковую группировку связи IRIS².

При исследовании фрагментов сбитого украинского беспилотника, по словам военэксперта, российские военные обнаружили измененную систему навигации и связи.

Ранее Марочко рассказал о применении ВСУ нового вида оружия в зоне специальной военной операции. Как писал KP.RU, эксперт уточнил, противник запускает замаскированные наземные платформы-камикадзе, начиненные танковыми минами. Эти устройства используются в непосредственной близости от передовых позиций российских войск — там, где межпозиционное пространство составляет около 100 метров и менее.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
