Марочко заявил об использовании ВСУ европейской альтернативы Starlink

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать европейские аналоги Starlink в зоне специальной военной операции. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, предположительно, Киев тестирует низкоорбитальную спутниковую группировку связи IRIS².
При исследовании фрагментов сбитого украинского беспилотника, по словам военэксперта, российские военные обнаружили измененную систему навигации и связи.
Ранее Марочко рассказал о применении ВСУ нового вида оружия в зоне специальной военной операции. Как писал KP.RU, эксперт уточнил, противник запускает замаскированные наземные платформы-камикадзе, начиненные танковыми минами. Эти устройства используются в непосредственной близости от передовых позиций российских войск — там, где межпозиционное пространство составляет около 100 метров и менее.