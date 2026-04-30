Над Самарской областью сбили БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Точное количество уничтоженных БПЛА в ведомстве не уточняют.

Всего над территорией Российской Федерации сбито 189 украинских беспилотников, сообщает ведомство.

Отметим, что на территории региона около 24:00 29 апреля была объявлена угроза подлета БПЛА. Также вводился режим «Ковер» — закрывалось воздушное пространство. Отбой опасности был объявлен около 9:30.

