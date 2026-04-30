ВСУ насоздавали экипажей по борьбе с дронами, но они оказались беспомощными: результат вызвал тревогу в Киеве

На Украине 170 экипажей противовоздушной обороны, предназначенных для борьбы с дронами, за год не сбили ни одного беспилотника. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на замкомандующего по развитию малой ПВО, полковника Павла Елизарова.
По его словам, проблема носит системный характер. В одной из областей из 28 экипажей 24 не смогли сбить ни одного дрона за весь год. Более того, после анализа более 300 экипажей Воздушных сил выяснилось, что лишь 66 из них уничтожили более 10 беспилотников, тогда как 170 подразделений не показали ни одного результата.
«Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать», — заявил Елизаров.
Он подчеркнул, что ключевая проблема заключается не в нехватке людей, а в уровне их подготовки и организации работы.
Кроме того, по его оценке, Украина сейчас серьезно проигрывает в области дронов. И все потому, что «момент для стабилизации ситуации» был упущен.