Младший лейтенант из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 30 апреля. В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Эхирит-Булагатского района Юрий Тыщук. Мужчина пал 3 мая 2024 года при выполнении боевой задачи.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Юрий Николаевич родился 29 января 1997 года в селе Ново-Николаевск. Окончил местную среднюю школу, а после поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Рокоссовского (г. Благовещенск). Отслужив положенные 5 лет в селе Лехтуси Ленинградской области, вернулся домой.
С детства мечтая стать военным, Юрий стремился к своей цели. В апреле 2024 года он заключил военный контракт. За время службы получил звание младшего лейтенанта и был назначен командиром штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.
Младший лейтенант Юрий Тыщук погиб в населённом пункте Новоалександровка Красноармейского района Донецкой Народной Республики. Боец был посмертно награжден Орденом Мужества. У мужчины осталась семья в Иркутске, включая маленькую дочку, которую он ни разу не видел.