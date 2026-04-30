Младший лейтенант из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Юрий Тыщук пал 3 мая 2024 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 30 апреля. В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Эхирит-Булагатского района Юрий Тыщук. Мужчина пал 3 мая 2024 года при выполнении боевой задачи.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Юрий Николаевич родился 29 января 1997 года в селе Ново-Николаевск. Окончил местную среднюю школу, а после поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Рокоссовского (г. Благовещенск). Отслужив положенные 5 лет в селе Лехтуси Ленинградской области, вернулся домой.

С детства мечтая стать военным, Юрий стремился к своей цели. В апреле 2024 года он заключил военный контракт. За время службы получил звание младшего лейтенанта и был назначен командиром штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

Младший лейтенант Юрий Тыщук погиб в населённом пункте Новоалександровка Красноармейского района Донецкой Народной Республики. Боец был посмертно награжден Орденом Мужества. У мужчины осталась семья в Иркутске, включая маленькую дочку, которую он ни разу не видел.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше