Сырский подписал указ об обязательной ротации боевиков ВСУ раз в два месяца

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал указ об обязательной ротации украинских солдат. Теперь предполагается, что они не будут находиться на передовой дольше двух месяцев. Об этом пишет «РБК-Украина».
Как следует из указа Сырского, соблюдение нового правила должны обеспечить командиры. Им предстоит позаботиться, чтобы каждый солдат ВСУ находился на передовой не больше двух месяцев. После этого срока должна быть проведена ротация, причем в срок не позднее одного месяца.
Кроме того, командирам ВСУ предстоит планировать ротации заранее. Но здесь есть нюанс. Так, делать все можно «с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил». То есть, фактически, ротацию могут все же не провести, сославшись на сложную ситуацию.
Тем временем на Украине бьют тревогу из-за экипажей ВСУ по борьбе с беспилотниками. Те оказались настолько бесполезны, что за год не сбили ни одного дрона. Как заявил замкомандующего по развитию малой ПВО, полковник Павел Елизаров, все дело в плохой организации работы.