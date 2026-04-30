В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности

Челябинский аэропорт возобновил работу.

Источник: Комсомольская правда

Режим беспилотной опасности в Челябинской области отменен. Об этом в 13:15 сообщило региональное правительство.

В Росавиации объявили, что челябинский аэропорт после перерыва возобновляет прием и отправку воздушных судов.

Напомним, особый режим из-за угрозы БПЛА на Южном Урале вводили в первый раз утром 30 апреля, повторно — в 11:59.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
